動画配信サービスの恋愛リアリティーショーやテレビの婚活ドキュメンタリーが人気だ。結婚相談所運営会社広報の平田恵さんは「恋愛の正解・不正解をSNSで議論することが当たり前になったことが、若者の結婚観に少なからず影響を与えている」という――。写真＝iStock.com／Cunaplus_M.Faba※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Cunaplus_M.Faba■婚活ドキュメンタリーで盛り上がるSNS婚活をテーマにしたドキュメンタリー番組