中日の5年目・鵜飼が右中間席最深部にオープン戦1号中日の鵜飼航丞外野手が23日、沖縄・北谷で行われたロッテとのオープン戦で豪快な右中間ソロを放った。大砲候補の5年目に、ファンは「鵜飼バケモンやな。なんだあの飛距離」「今年こそ信じてるからな」と期待を高めた。鵜飼は「6番・左翼」で先発出場。第1打席は左飛に倒れたが、3回の第2打席に遊撃内野安打をマーク。そして迎えた5回2死の第3打席だった。小野の低めの直球を