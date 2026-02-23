ガールズグループXGの総括プロデューサーで、ボーイズグループDALMATIAN（ダルメシアン）出身のサイモン（本名パク・ジュンホ）が、日本で薬物所持の疑いにより逮捕され、波紋が広がっている。2月23日、TBSなど日本の現地メディアによると、サイモンは同日未明、名古屋市内のホテルの客室で、麻薬取締法違反の疑いにより警視庁に現行犯逮捕された。【写真】XG、メンバー同士でキス寸前？逮捕当時、サイモンはコカインと大麻を所持