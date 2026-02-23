◆オープン戦巨人３−０楽天（２３日・那覇）巨人が６投手の完封リレーでオープン戦２連勝を飾った。ウィットリー、ハワード、マタの助っ人３投手から森田、山城、ルシアーノとつないで３安打０封。２１日ヤクルト戦（那覇）の６回から２２イニング連続無失点とした。巨人のオープン戦２試合連続完封勝利は、２０１５年３月４日対日本ハム戦（１２―０）、同６日対オリックス戦（５―０）以来。先発投手の整備を課題に掲げる