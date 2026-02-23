◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。第４試合の８人タッグマッチで昨年８・３大田区大会から右肩の手術で長期欠場だった「斉藤ブラザーズ」斉藤レイが復帰戦。レイは、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、大石真翔と組んで「ＨＡＶＯＣ」潮粼豪、芦野祥太郎、ザイオン、オデ