都市の名前を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「汉城」の意味は？中国語で「汉城」と表す都市の名前はなんでしょう？ヒントは、カタカナ3文字の都市です。いったい、中国語で「汉城」と表す都市とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ソウル」でした！ソウルは、韓国の総人口の約5分の1が集まっている大都市。