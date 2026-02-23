１９９６年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ふたりっこ」でデビューし、双子姉妹“マナカナ”の姉である女優の三倉茉奈が、４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。三倉は２３日、自身のインスタグラムを更新し「今日誕生日を迎え、４０歳になりました！」と報告し、赤ちゃんの頃の“マナカナ”のショットをアップ。「４０代に突入。楽しみです。双子を産んで育ててくれた母に感謝」と感謝の言葉をつづり、「佳奈もおめでと