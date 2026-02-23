3連休の最終日の23日、子どもたちの元気な声が響きました。福岡県東峰村では、2歳から6歳までの子どもたちがペダルのない“キックバイク”で速さを競う「キッズバイクレース」が行われました。小さなライダーたちはゴールを目指し、60メートルから80メートルほどのコースを一生懸命に駆け抜けていました。■男の子「楽しかった。もう1回やりたい。」