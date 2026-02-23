◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）追い切り＝２月２２日、佐賀競馬場桜花賞トライアルに参戦する佐賀のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）がダートコースで追い切りを行った。コンビを組む地元の飛田愛斗騎手＝佐賀・三小田幸人厩舎＝を背に、４ハロン５１秒６―１２秒２。力強い動きでニシノリンダ（牝４歳、父マク