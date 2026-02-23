【新華社北京2月23日】中国北京市懐柔区の慕田峪長城風景区で「世界の人々と春節（旧正月）を祝う」をテーマとする新春氷雪カーニバルが開催された。国内外から訪れた観光客が長城の麓に集い、世界文化遺産の地を背景に、伝統の趣と現代的な活気が共存する中国の新年を祝った。氷や雪に親しむ体験と民俗文化、グルメ、体験学習を深く融合させ、あらゆる世代が楽しめるイベントとなった。（記者/田晨旭、余佩璇）