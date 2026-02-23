◇侍ジャパンシリーズ日本代表―ソフトバンク（2026年2月23日宮崎）打者では佐藤輝明（阪神）が初回の第1打席で残り8秒までの打つ体勢を取らなければいけないピッチクロック違反とみなされ、1ストライクが宣告された。投手では4回から3番手で登板した高橋宏斗（中日）が残り9秒を過ぎてからボール交換を要求したためピッチクロック違反で1ボール加算される場面があった。前日の試合では違反がなかったが、この日は2つ