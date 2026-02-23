SOPHIAの松岡充さんが、56歳で急逝したロックバンド・LUNA SEAのドラマーである真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。故人を偲びました。【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】SOPHIA・松岡充さんが追悼「またいつか、どこかで、ゴルフしましょうね。」松岡さんは、「まだ右も左も分からなかった頃、あなたから教えていただいたこと、が支えになりました。ずっと忘れません。（原文のまま）」と、真矢