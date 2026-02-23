２２日午後９時２０分頃、埼玉県朝霞市根岸台の交差点で、６０〜７０歳代くらいの女性が倒れているのを通行人が見つけ、１１０番した。女性は頭を強く打っており、搬送先の病院で死亡が確認された。朝霞署は女性の身元を調べるとともに、けがの状況などからひき逃げ事件とみて捜査している。発表によると、現場は東武東上線朝霞駅から北東約１・５キロの住宅街にある、市道と県道が交わる信号機付きの丁字路交差点。女性は横断