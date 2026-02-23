3連休最終日の23日、首都圏の高速道路で渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターによりますと午後4時半時点、東名高速・上り線で、横浜町田インターチェンジ付近を先頭に18キロの渋滞となっているほか、関越道・高坂サービスエリア付近を先頭に21キロ、東北道・羽生パーキングエリア付近を先頭に19キロ、中央道・小仏トンネル付近を先頭に17キロといずれも上り線で渋滞が発生しています。最新の交通情報を確認して安全運転