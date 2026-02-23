·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å2»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤­»ÔÄÅÅÄÄ®ÄÅÅÄ¤Ç¡¢½»Âð¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Î¾ì½ê¤Ï¡© ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬²È²°Æâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¡¢¿È¸µ¤ÈÀ­ÊÌ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£