バレーボール・SVリーグ女子の岡山シーガルズは、おととい（21日）、きのう（22日）とホームで首位のNECレッドロケッツ川崎と対戦。いずれも敗れ、7連敗となりました。現在の順位は14チーム中13位です。 次節は、今月（2月）28日と来月（3月）1日ホームでデンソーエアリービーズを迎え撃ちます。 今月28日の試合の模様は、RSKテレビで午後2時から生放送でお伝えし