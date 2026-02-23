卓球Tリーグ・岡山リベッツは、ホームで、おととい（21日）静岡ジェードと、きのう（22日）は木下マイスター東京と対戦しました。 今季最後のホーム戦に挑んだ青のユニフォーム岡山リベッツ。第1マッチのダブルスをハオ シュアイと及川瑞基ペアが勝利し流れをつかみましたが、その後のシングルスで苦戦。マッチカウント2－2で迎えた勝負の第5マッチでしたが、イサンス選手があと一歩及