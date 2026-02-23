去年12月に90歳で亡くなった、笠岡市出身の政治家・片山虎之助さんの市民葬が、きのう、片山さんの故郷・笠岡市で開かれました。市民葬には、地域の人や政治関係者など生前に親交のあった約400人が参列しました。 【写真を見る】笠岡市出身の政治家・片山虎之助さんの市民葬総務大臣や郵政大臣など要職を歴任【岡山】 （伊原木隆太・岡山県知事）「まさしく『先生なくして、今日の岡山の飛躍は無かった』と。心から感謝申し上