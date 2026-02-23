「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。今回は、陣痛に苦しむ妊婦さんを見守る夫さんに起こった一件です。陣痛がはじまり、いよいよ産院へ。現在妻は陣痛＋吐き気＋異常な眠気の3コンボと奮闘中。寄り添うしかない夫さんはとても心配そう