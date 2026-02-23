漫画家で、お笑い芸人「カラテカ」の矢部太郎（48）が23日、25年10月に立ち上げた自身の出版社「たろう社」第1回の出版物「光子ノート」のトークイベントを都内で開いた。この日は、装丁を手がけた装丁家・グラフィックデザイナーの名久井直子さんと制作の裏側を語った。また、矢部の父で、絵本作家の原作者やべみつのりさん（84）も登壇。自作の紙芝居「かわださん」をサプライズで実演し、会場を沸かせた。「光子ノート」は、父