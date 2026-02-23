【モデルプレス＝2026/02/23】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）の発売記念生配信が決定。2月25日21時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」にて行われる。【写真】櫻坂46メンバー密着ショットがずらり◆的野美青&山下瞳月、生配信決定今回、生配信に出演するのは3期生コンビの的野美青と山下瞳月。また、配信日限定で特典ポスタ