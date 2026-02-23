メ～テレ（名古屋テレビ） 3月1日に行われる愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」。奉納される「大鏡餅」の餅つきが、23日にありました。 「神男」に触れて厄を落とそうと、下帯姿の男たちが激しくもみ合いを繰り広げる「国府宮はだか祭」。 毎年、旧正月の13日に行われ、1200年以上の歴史を持つ行事。 今年は3月1日に開催されます。 開催まで1週間をきった23日午前6時から、「国府宮はだか祭」で奉納される大鏡餅