【モデルプレス＝2026/02/23】女優の瀬戸朝香が2月23日、都内で開催されたブリティッシュ・カウンシル トークイベント「英語でひらく 子どもの未来 2026」に出席。子どもたちが留学することになった経緯や、自身の思いを語った。【写真】井ノ原快彦の49歳妻、スタイル際立つセットアップ姿◆瀬戸朝香、子どもが留学を決意したきっかけブリティッシュ・カウンシルは、英国の公的な国際文化交流機関。本イベントでは、対面での英語学