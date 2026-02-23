大阪生まれ、和歌山育ちのラッパーT.i.G skysea（ティーアイジー スカイシー）が、2月22日に待望のニューアルバム『WAKA MiNATi』をリリースした。1stアルバム『TOP OF THE WORLD』、2ndアルバム『HOW i LIVE』と着実にキャリアを積み上げながら、徹底したセルフプロデュースと最低限のメディア露出でその地位を固めてきたT.i.G skysea。関西のストリートシーンを震源として数々のヒットを生み出してきた彼が、今作でいよいよメイ