◆オープン戦ヤクルト４―１広島（２３日・浦添）キャンプの成果を試す最高の場面がやってきた。初回１死一塁。ヤクルト・山野太一投手が中村奨に投じたカウント２―２からの６球目。１２６キロの球が右打者の内角へゆっくりと落ちた。左腕は「あれはスプリットチェンジです」と説明。このキャンプでマスターしようとしてきた新球だった。昨季までスプリット、チェンジアップといった落ちる変化球の操り方に苦労してきた。「