神戸市は１９日、神戸ビーフを同市内の３月の学校給食で提供することを発表した。兵庫県食肉事業協同組合連合会から「肉の街KOBE」の魅力発信の一環として神戸ビーフの寄付を受けることになり、実現。寄付品は神戸ビーフ約３，２００kg（約７万８０００食分）で、同市内の小・中学校など１７３校が対象となる。提供メニューは神戸牛どんどん、わかさぎのからあげ、旬菜スープ （小松菜は１００％神戸産「BE KOBE農産物」を予