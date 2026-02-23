元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新。スキー場でのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 加護亜依 】スキーをエンジョイ「白馬で息子の9歳お誕生日お祝い旅行」投稿写真に反響「楽しそうだねいいね♥」「可愛いー♥！」加護亜依さんは「白馬で息子の9歳お誕生日お祝い旅行」と綴ると、動画をアップ。投稿された画像では、加護亜依さんが、スキーを楽しんだ