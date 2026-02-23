LUNA SEAのギタリストであるINORANさんが、自身の公式X（旧Twitter）を更新し、17日に56歳で死去したドラマーの真矢さんへ向けた追悼のメッセージを投稿しました。 【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん死去 】メンバー・INORANさんが追悼「僕は、僕のやるべき事をいつも通りに」「今日のライブを、精一杯の想いで真ちゃんの為に、みんなの為に、playするからね！」INORANさんは、生前の真矢さんが周りの人々を笑顔にする