ミラノ・コルティナ冬季五輪は２２日夜（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、１７日間の熱戦に幕を下ろした。２０３０年の次回大会は、フランス・アルプス地方で開催される。カーリングやそり競技などの会場で、ミラノともともに聖火台が置かれたコルティナダンペッツォでも聖火が静かに消えた。聖火台のある町中心部の「ディボーナ広場」では集まった人たちは自分