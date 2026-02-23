福岡観光の「顔」として親しまれている、西鉄の屋根のない2階建てバス「FUKUOKA OPEN TOP BUS（福岡オープントップバス）」が2026年3月28日（土）、14年ぶりとなる新型車両を導入。天候に左右されない「開閉式屋根」を備え、さらなる快適性を実現します。これにあわせて、従来の「博多街なかコース」に代わり、天神エリアと太宰府エリアを結ぶ「太宰府コース」を新設。福岡観光の定番である太宰府天満宮や国立博物館へのアクセスが