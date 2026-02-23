便秘は薬を使えば改善しますが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。特に刺激性便秘薬は使いすぎに注意が必要です。便秘が改善しないときの対処法や便秘に隠れる病気のリスクについて、「天白宮田クリニック」の宮田先生に解説していただきました。 監修医師：宮田 雅弘（天白宮田クリニック） 藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）医学部卒業。名古屋掖済会病院、春日井市民病院で勤務した後、藤田保健衛生大学消