夜になってもなかなか寝つけない状態は、医学的には入眠困難と呼ばれています。布団に入ってから30分以上眠れない状態が週に3回以上、3ヶ月以上続く場合には注意が必要です。入眠困難の背景には、身体的な要因と心理的な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、眠れない夜が続く原因について、生理的要因と心理的要因の両面から詳しく解説していきます。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心