3月25日にリリースされるASIAN KUNG-FU GENERATIONのNEW EP『フジエダ EP』ジャケット写真が公開された。 ■リード楽曲「おかえりジョニー」はクラムボンの原田郁子がコーラスで参加！ 『フジエダ EP』は、静岡県藤枝市内に建設された滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」でレコーディングをした全4曲が収録されるEP。 「MUSIC inn Fujieda」は