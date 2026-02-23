◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)楽天の田中千晴投手が、古巣・巨人との初対戦に挑みました。FAで巨人入りとなった則本昂大投手の人的補償として楽天に移籍した田中投手。この日は7回のマウンドにあがり、巨人の選手たちと対します。先頭打者として迎えたのは山瀬慎之助選手。田中投手は、初球から力強くストレートを投じます。その後も持ち味としているフォークなどで追い込むも、6球目のストレートをとらえ