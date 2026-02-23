全日本プロレスのアジアタッグ王座挑戦をかけたトーナメント「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」の１回戦が２３日の大田区大会で行われ、復活した暴走ユニット「エボリューション」の佐藤光留（４５）、田村男児（２６）組が関札皓太（３０）、さくだとしゆき（３４）組を下して準決勝（３月１５日、東京・後楽園ホール）に駒を進めた。序盤から両軍は一進一退の攻防を展開し、観客を大いに沸かせる。だが終盤、さくだのパ