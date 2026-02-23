16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、ヤクルトの新外国人・ウォルターズについて言及した。館山氏は「スピードが群を抜いて速い。155キロ前後ですかね、今までリリーフをやっていたので、何イニングもつか、あとは球種をどのくらい増やしていくのかとかあるんですけど、パワー系のピッチャーとして先発ローテーションの中に入ってくると頼もしいのかなと思います」と期待を寄せる