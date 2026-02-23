浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は２３日、最終日を開催。１１Ｒに出走した森且行（５２＝川口）は７着。今節未勝利に終わった。スタートで前輪を浮かせ８番手発進と大きく出遅れたことも響いたが、追い上げも不発だった。「ひどい。伸びが出ない」と愛機本体も思うように仕上がらなかった。次走は３月４日開幕の地元ＧＩ開設記念グランプリレース。「地元で整備する。下周りでロッドを替える」と早くも修