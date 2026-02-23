ロッテの育成3位・杉山が代走で出場→初球に悠々三盗に成功ロッテの育成ドラフト3位・杉山諒外野手が驚きの韋駄天ぶりを披露した。この日ロッテ2軍は宮崎県内でチェコ代表と練習試合。代走で出場した杉山は、初球でいきなりスタートを切り悠々三盗に成功した。タッチもできないほどの走塁に「これだけでも支配下の価値ある」「気付いたら三塁いるの強い」「速すぎるw」と話題を呼んでいる。4回2死から二塁打を放った石川慎の代