女優の本田望結が22日、自身のインスタグラムを更新。CA風の姿を公開した。 【写真】決まってる！CA風姿でピースサイン 「CAさんになりました（？）」と投稿。首に青いスカーフを巻き、白いシャツに黒っぽいジャケットでポーズを決めたり、スマートフォンで自撮りをしたりする写真を掲載した。 フォロワーからは「なまら美人ちゃんっ」、「しかし全部可愛いわ」、「大人かわいいですね」な