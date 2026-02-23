資料さぬき警察署 23日午後2時15分ごろ、さぬき市津田町津田の木造平屋住宅で火事がありました。 消防が現場に駆け付け、約1時間50分後に火を消し止めましたが、住宅から1人が遺体で見つかりました。警察と消防が性別や身元を確認するとともに、火事の原因を調べています。