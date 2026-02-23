明日24日も東京ではスギ花粉の飛散が「多い」予想で、静岡では「非常に多い」でしょう。25日(水)と28日(土)は雨などの影響で全国的に飛散量が抑えられますが、雨の翌日となる26日(木)と3月1日(日)は増加するでしょう。花粉症の方は、天気予報や花粉情報をしっかりチェックして対策を行ってください。雨の翌日となる26日と3月1日花粉の飛散量が増加明日24日の花粉の飛ぶ量は、今日23日より減少する所が多いものの、静岡は「非常に