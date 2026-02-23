愛知県のホテルでコカインを所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は２３日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、会社役員で人気音楽グループ「ＸＧ」のプロデューサー・ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者（３９）ら男４人を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、４人の逮捕容疑は２３日午前０時２０分ごろ、愛知県のホテルの一室で、コカイン１袋を所持した疑い。部屋からは他にも、コカインや乾