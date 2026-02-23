ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなった。５６歳だった。ＬＵＮＡＳＥＡのギタリスト・ＩＮＯＲＡＮが、真矢さんの逝去日である１７日に投稿した写真に、ファンは涙した。バンドの公式発表から６日前の、２月１７日。ＩＮＯＲＡＮは自身のインスタグラムに一枚の写真をアップした。鮮やかな青空の写真だった。真っ白な雲も見える。英語で