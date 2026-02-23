◇侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 ソフトバンク 4-0 侍ジャパン(23日、サンマリンスタジアム)野球日本代表・侍ジャパンは打線が沈黙し、ソフトバンクとの強化試合に敗れました。前日の同一カードでは16安打13得点と爆発した打線でしたが、この日はソフトバンク投手陣の前に快音を響かせることができず。先発のスチュワート・ジュニア投手から木村光投手、東浜巨投手と継投され、5回まで無安打に抑え込まれます。すると同点で迎えた6