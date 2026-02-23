アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の発売を記念して、25日午後9時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」にて生配信が決定した。【写真】尊い！”れなかりん”密着2ショット生配信には、3期生コンビの的野美青＆山下瞳月が出演する。また、配信日限定で特典ポスターつきの写真集が発売される。絵柄の詳細などは後日解禁される予定だ。本作は、櫻坂46のメンバー