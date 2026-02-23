SIAM SHADEのドラマー・淳士が23日、自身のXを更新。17日に亡くなったロックバンド・LUNA SEAの真矢さんを追悼した。【写真】LUNA SEA真矢さん追悼…里崎智也氏とのそっくり2ショット多数淳士は、真矢さんから指導を受けた愛弟子。昨年の音楽フェス『LUNATIC FEST.2025』では真矢さんから「僕自身が1番信頼を置いている」とし、代理を任された。淳士は「真矢さんの最期、看取ることができました。通夜でお別れもしてきました