侍ジャパンの菅野智之投手（36）が23日、宮崎事前合宿合流後2日連続で投球練習を行った。ブルペン捕手を座らせ、投球フォームを確認しながら26球。前日のブルペン入りに続き、この日も傾斜で投球した。菅野は前日にメジャー組一番乗りでチームに合流。初日から39球を投げるなど、精力的な調整を行った。あす24日にライブBP（実戦形式の打撃練習）、3月2日の強化試合オリックス戦（京セラドーム）に登板予定。WBCでは同8日の