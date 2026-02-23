アストン・ヴィラは今夏、イングランド代表DFトレヴォ・チャロバー（26）の獲得に興味を持っているようだ。英『Football Insider』が報じている。チェルシーの生え抜きである同選手はイプスウィッチ・タウンやハダース・フィールドタウンやロリアンにレンタル移籍で経験積み、2021年夏に復帰を果たし、チェルシーでトップチームデビューを飾った。その後チェルシーで少しずつ出場時間を確保しつつあったが、2024年夏に構想外となり