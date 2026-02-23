プレミアリーグのビッグクラブがDFの獲得を目指している。『FICHAJES.NET』によると、アーセナルとマンチェスター・シティの2クラブがポルトガルのスポルティングCPに所属するイバン・フレスネダの獲得に関心を示しているようだ。アーセナルは以前から同選手の獲得に動いており、彼がスポルティングに移籍したことで動きはなくなったが、ベン・ホワイトの将来を見直すこのタイミングで関心が再熱した。フレスネダはレアル・マドリ