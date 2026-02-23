レアル・マドリードに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガー（32）にプレミアリーグ復帰の可能性が浮上しているようだ。2022年夏にチェルシーからレアルへ移籍を果たした同選手。レアルではここまで公式戦167試合に出場している。しかし、今シーズンは怪我に悩まされており、11試合の出場、914分のプレイタイムに留まっている。そんなリュディガーの現行契約は今シーズン限りとなり、夏にレアルはフリーで放出する可能性が